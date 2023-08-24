على البحر.. صفاء سلطان تثير الجدل بإطلالة صيفية لافتة

شاركت الفنانة الأردنية صفاء سلطان متابعيها بأحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ظهرت النجمة الأردنية فى الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا مجسما باللون الأسود، وانتعلت حذاء ذا كعب عال، وأكملت أناقة إطلالتها بنظارة شمس.





وكان آخر الأعمال التى شاركت فيها صفاء سلطان المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ"، الذي تدور أحداثه في أكثر من قالب مختلف في حارة العطارين بعد هروب عتاب من المنطقة بعدما اتهمها أشقائها في قضية شرف وتتغير حياتها رأسًا على عقب، وأخر يُدعى فوزان مستعد أن يبيع أغلى ما لديه لكي يُبسط نفوذه على الحارة، وهو ﺇﺧﺮاﺝ: سيف الدين السبيعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي وجيه، ويامن حجلي، وشارك في بطولته: عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، شكران مرتجى.