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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. نكشف للمتقدمين لتجارة حلوان تفاصيل برنامجي bis و fmi

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن بدء الاستعداد لقبول طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 بكافة الأقسام والبرامج الخاصة بها من خلال تنسيق الجامعات 2023 الإلكتروني، و وفقا لقواعد وشروط التنسيق والبرامج الداخلية بالكلية، ومن أهم هذه البرامج الدراسية برنامجي ، الأسواق المالية والبورصات FMI ،  BIS "نظم معلومات الأعمال". 

و نكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  الفروق بين البرنامجين  .  

 

 بالنسبة لبرنامج Fmi  الأسواق المالية و البورصات يعد أول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس في الأسواق والمنشآت المالية و لغة الدراسة به هي اللغة الإنجليزية و  يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، كما  يكسب الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالي ، كما أنه يحقق الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.
 

بينما يقدم برنامج نظم معلومات الأعمال bis ، تخصصاً فريداً يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتي التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

برنامج نظم معلومات الأعمال تنسيق الجامعات 2023 كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان Jobs Education

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