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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة

صدى البلد

قال المخرج محمد سامى إن مسلسل "جعفر العمدة" قد حظي بتوفيق كبير من الله، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل خلال تنفيذ المسلسل، موضحا أن النجاح الذي حققه المسلسل يأتي كنتيجة للعمل الدؤوب والتطور المستمر في عمله.

وأضاف محمد سامى خلال تصريحات أدلى بها على قناة دي إم سى أثناء تغطية مهرجان القاهرة للدراما، أن المفتاح لتحقيق النجاح في صناعة الدراما هو تقديم أعمال تمس الجمهور وتكون ذات صلة واقعية بحياتهم، لافتا إلي أن نجاح مسلسل "جعفر العمدة" يعود إلى أنه استطاع أن يوصل رسالته ويصدقه الجمهور.

وفيما يتعلق بمستقبل المسلسل، أكد محمد سامى أن هناك جزء ثانٍ من "جعفر العمدة" في الأفق، حيث تم تنصيب الكثير من الحلقات لهذا الجزء. 

وأشار إلى أنه يعتزم تقديم مشروع متميز في الجزء الثاني، مشدداً على أهمية تقديم عمل أفضل من الجزء الأول، ورغبته في أن يكون هذا الجزء متميزاً بجميع الجوانب.

 

المخرج محمد سامي القاهرة للدراما ة مهرجان القاهرة للدراما قناة دي إم سي مسلسل جعفر العمدة

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