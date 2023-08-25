بعد تأجيل لنحو 6 أشهر .. تشارلز وكاميلا في فرنسا سبتمبر المقبل

يجري الملك تشارلز الثالث زيارة دولة إلى فرنسا الشهر المقبل، وفق ما أعلن قصر باكنغهام والإليزيه الخميس بعد أشهر من إرجاء الزيارة بسبب الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.



وقال قصر باكنغهام في بيان إنه خلال الزيارة التي تستمر من 20 إلى سبتمبر، سيزور العاهل البريطاني وزوجته الملكة كاميلا باريس وبوردو، وأضاف أن "الزيارة ستحتفي بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة للمملكة المتحدة وفرنسا".

في باريس، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الزيارة "شرف لفرنسا في وقت ستستضيف فيه بلادنا أيضاً كأس العالم للرغبي".

وأضاف الإليزيه أن الزيارة "تشهد على عمق العلاقات التاريخية التي توحد بلدينا وشعبينا، وتساعد في إبراز الخبرة والمعرفة الفرنسية".