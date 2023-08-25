يحيي الفخراني : مدينة العلمين أصبحت مركزا سياحيا وفنيا مهما

قال الفنان يحيى الفخراني، إن الدراما المصرية لها أهمية كبيرة عبر مراحلها التاريخية، حيث بدأت في الستينات من خلال مسلسل "هارب من الأيام"، موضحا أن هذه الأعمال الفنية جذبت الجمهور المصري والعربي بشدة، حتى أصبحت الشوارع خالية من المارة خلال أوقات عرضها.

وأكد أن مهرجان الدراما في نسخته الثانية، الذي يُقام في مدينة العلمين الجديدة، يُعَدّ احتفالًا بالتقدم الفني والعمراني في مصر.

وأضاف "الفخراني"، خلال تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما والذي تم بثه على قناة الحياة، أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت مركزًا فنيًا وسياحيًا مهمًا.

وقدّم شكره للفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وشركة "بي أو دي" ورئيسها السيد عمرو الفقي، على الجهود الكبيرة التي قاموا بها في تنظيم وإخراج الدورة الفنية للمهرجان.