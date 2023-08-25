انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي لسباق الدراجات بمدينة طور سيناء

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات المهرجان الرياضي الضخم لسباق الدراجات، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تحت شعار " في حب مصر - نجتمع "، بمشاركة نحو 500 من الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، و بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.



وأعطى المحافظ إشارة البدء للسباق من أمام ساحة العلم بالشاطئ العام، ثم اتجه المتسابقون للسير بشارع الكورنيش حتى منتدي شباب الطور بطريق الجبيل بمشاركة مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن الماراثون إن الهدف من المهرجان هو تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، والتعرف على فوائدها الصحة للإنسان، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد قدوة في ممارسة الرياضة، وأول من دعا لاستخدام الدراجات كوسيلة مواصلات بيئية وموفرة، وأيضًا رياضية.

وأكد أن المحافظة حرصت تأمين السباق على أعلى مستوى، من خلال تواجد سيارات الإسعاف وعدد من الأطباء المسعفين حفاظًا على سلامة المشاركين، كما سيجري توزيع شهادات تقدير، وصرف جوائز مالية الشباب والفتيات الفائزين.



قدّم محافظ جنوب سيناء، الشكر لوزير الشباب والرياضة، وكافة المسئولين عن تنظيم المهرجان، لإقامة هذا السباق الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيًا، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات، والجري والمشي حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للجميع.



وأعلن انه سيجري دعم أبناء المحافظة بنحو 100 دراجة، بينهم 50 دراجة للفتيات دعما لهم، بهدف تشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المهرجانات، وتأكيدا على مبدأ جعل الرياضة اسلوب حياة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن ماراثون الدراجات شارك فيه ما يزيد على 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار، موضحًا أن الماراثون كان على مسافة 8 كيلومترات على الكورنيش في الهواء الطلق، ويهدف إلى تشجيع ودعم الشباب على ممارسة الرياضة، واستخدام الدراجات كوسيلة انتقال أساسية لدعم البيئة المحيطة بهم.



وقام المحافظ بتوزيع جوائز مادية وعينية قيمة على الفائزين لعدد 30 من المشاركين.

ماراثون دراجات

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