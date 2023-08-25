عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لو عايز تشتغل في العلاج النفسى| 6 شروط قانونية للعمل.. اعرفها

صورة تعبيرية - علاج
صورة تعبيرية - علاج نفسي

العلاج النفسي .. من أهم الأساليب العلاجية في مجال الصحة النفسية، والذي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص في مواجهة مختلف أشكال الضغوط والأمراض النفسية التي يتعرضون لها، ولهذا أتاح قانون رعاية المريض النفسي، لغير الأطباء النفسيين ممارسة هذه المهنة ولكن بشروط محددة.

 

شروط العمل معالج نفسي 

 

وأشار القانون، إلى إنه لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين في هذا المجال ، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي :

 - أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

استشاري الصحة النفسية: غيرة الأولاد على الأم بتكون أكتر من الأب

 - أن يكون عضوًا عاملاً أو منتسبًا في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.

 - أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 - أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفي من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين في علم النفس.

 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

 - ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره، وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها. 

العلاج النفسي الطبيب النفسى معالج نفسي شروط العمل معالج نفسي علم النفس الإكلينيكي المجلس الاعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

نقيب التمريض : وزير المالية وافق على صرف حافز الصحة النفسية بانتظام

نبيلة مكرم: مؤسسة "فاهم" هدفها كسر وصمة العار عن المرض النفسي

ترشيحاتنا

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

للمرة السادسة.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك

نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة

حتى التاسعة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المنطقة

المجلس العسكري بالنيجر يسمح لـ مالي وبوركينا فاسو بنشر جنود داخل بلاده

بقرار من اللجنة الثلاثية.. إقالة جديدة في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ