فرصة العمر .. امتلك أرضًا بمقدم 25 ألف جنيه بس

يسعى الكثير من المواطنين، للحصول على وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد، وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأراضٍ سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للجميع مع توافر الشروط التقديم عليها.

وأعلنت وزارة الإسكان طرح أراض سكنية فى متناول الجميع وبدون أسبقية للحجز حيث طرحت وزارة الإسكان أراضي سكنية بمساحات صغيرة للأفراد.



طرح أراض سكنية بمساحات صغيرة



وطرحت وزارة الإسكان أراض سكنية بمساحات صغيرة من يوم الثلاثاء 22/ 8/ 2023، ولمدة شهرين، للحجز الإلكتروني بالطرح الثالث للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

حجز أراضٍ سكنية من غير سماسرة

ويتم إتاحة الأراضي السكنية للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg) وذلك بدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض) بدون استغلال سماسرة.

تفاصيل الطرح الثالث من أرض سكنية من الإسكان

- يضم الطرح الثالث 522 قطعة أرض

- تتوافر الأراضي المطروحة علي المحاور الإسكانية المختلفة

- تتوافر 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة).

- يوجد 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)

- تتوافر 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

موعد حجز أراض سكنية من الإسكان



يستمر الحجز على أراض سكنية بداية من الثلاثاء 22 أغسطس الجاري ولمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل كما سيكون الحجز من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز. (https://reserve.newcities.gov.eg).

ويمكن للمواطن الراغب فى الحصول على أرض سكنية مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به من خلال الموقع الإلكتروني .

قيمة جدية حجز أرض سكنية

- يقوم المواطن الراغب فى امتلاك أرض سكنية بسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور حيث تبلغ 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا

- كما يتم سداد 100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة

- ويمكن للراغبين في الحصول على أرض سكنية سداد 25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة

حجز أرض سكنية



يتيح الموقع الإلكتروني للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، وفى حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك).

وفيما يخص التزاحم علي قطع الأراضي المميزة والمتوسطة سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.



طريق حجز أراضٍ سكنية بمساحات صغيرة

- إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)،

- ضرورة استيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)

- يقوم المواطن باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع

- بعدها تظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)

- يتم استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة).

- استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها.