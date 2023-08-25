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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهكت القيم الدينية والأخلاق.. قرار جزائري هام بشأن قناة السلام TV

الجزائر علم
الجزائر علم

أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري الجزائري قرارا  بتعليق جميع برامج قناة السلام TV لمدة عشرين يوما ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت المتخذ سابقا ضد القناة عقب بثها يوم 10 من الشهر الجاري لفيلم يحتوي على لقطات منافية للقيم الدينية ولأخلاق المجتمع الجزائري.

وذكر بيان للسلطة اليوم الجمعة، أنه تم اتخاذ قرار مؤقت بتعليق جميع برامج قناة السلام TV إلى غاية البت النهائي في الموضوع واستدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات بعد تسجيل “خروقات مهنية وأخلاقية” تحتوي على مضامين ومشاهد منافية للقيم الدينية وخدشا لأخلاق المجتمع الجزائري” وهو ما يخالف دستور وقوانين الجمهورية الملزمين بضرورة احترام الآداب العامة والنظام العام” وكذا “الالتزام بالمرجعية الدينية والتقيد بالمهنية وروح المسؤولية.

وأشار البيان إلى أن احترام هذه الآداب واجب لتفادي أي انزلاقات تحاول كثير من الأطراف استغلالها لأهداف سياسوية مستغلة العواطف الدينية للمجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المصدر ذاته أن مدير القناة وبعد حضوره لمقر السلطة قدم “اعتذار القناة واعترف بالخطأ الناتج حسبه لسوء تقدير في قراءة هدف الفيلم وهدف بث المشهد الذي أثار ضجة كبيرة”.

ولفت إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري أكدت “كما كان في
عديد المرات بضرورة الرقابة المسبقة من طرف كل القنوات السمعية البصرية لجميع البرامج التي تعرض للجمهور”.

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