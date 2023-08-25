أمطار رعدية وسحب على القاهرة اليوم .. تفاصيل

أعلنت الهئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على الرغم من الأجواء الحارة والرطوبة العالية التي تشهدها البلاد؛ إلا أن هناك توقعات بسقوط أمطار على بعض مناطق القاهرة مع تكون السحب.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى ظهور السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، ونشاط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

ولفتت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر.

كما توقعت بسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30 % على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين).