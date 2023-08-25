عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتايجر.. نيللي مقدسي في إطلالة جديدة عبر إنستجرام

نيللي مقدسي
نيللي مقدسي

حرصت الفنانة نيللي مقدسي علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت الفنانة اللبنانية بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان مكشوف دون أكمام، مصمم من قماش ناعم بنقشة التايجر، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت علي تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الروز في الشفاه.


يذكر أن المطربة نيللى مقدسى طرحت مؤخرا فيديو كليب جديد بعنوان "الحلو طل" من كلمات وألحان زياد جمال وتوزيع ألبير بويادجيان، وتم تصوير الكليب فى لبنان تحت إشراف المخرجة رندلى قديحة.

والأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة رندلي قديح وحرصت نيللي في الكليب على أن تعيد لجمهورها أجوء الكليبات التي اشتهرت بها من الاستعراضات المبهرة وظهورها بأكثر من لوك بالكليب.

من جهة أخري تضع نيللي بصماتها النهائية على أكثر من أغنية من ألبومها الجديد والذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية والخليجية.

أحدث أعمال المطربة اللبنانية كان كليب "لا تكبر راسك" والذي تم طرحه في بداية عام ٢٠٢٣.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_١٧٠١٥٥
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_١٧٠١٥٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

ترشيحاتنا

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

للمرة السادسة.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك

نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة

حتى التاسعة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المنطقة

المجلس العسكري بالنيجر يسمح لـ مالي وبوركينا فاسو بنشر جنود داخل بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ