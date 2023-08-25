بالتايجر.. نيللي مقدسي في إطلالة جديدة عبر إنستجرام

حرصت الفنانة نيللي مقدسي علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت الفنانة اللبنانية بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان مكشوف دون أكمام، مصمم من قماش ناعم بنقشة التايجر، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت علي تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الروز في الشفاه.



يذكر أن المطربة نيللى مقدسى طرحت مؤخرا فيديو كليب جديد بعنوان "الحلو طل" من كلمات وألحان زياد جمال وتوزيع ألبير بويادجيان، وتم تصوير الكليب فى لبنان تحت إشراف المخرجة رندلى قديحة.

والأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة رندلي قديح وحرصت نيللي في الكليب على أن تعيد لجمهورها أجوء الكليبات التي اشتهرت بها من الاستعراضات المبهرة وظهورها بأكثر من لوك بالكليب.

من جهة أخري تضع نيللي بصماتها النهائية على أكثر من أغنية من ألبومها الجديد والذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية والخليجية.

أحدث أعمال المطربة اللبنانية كان كليب "لا تكبر راسك" والذي تم طرحه في بداية عام ٢٠٢٣.