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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تخطف الأنظار بفستان جرئ وضفيرة طويلة.. شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها صور جديدة لها تكشف عن إطلالتها بمهرجان القاهرة للدراما، بمدينة العلمين الجديدة.

وتألقت رانيا يوسف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بفستان جرئ، واعتمدت تسريحة الضفيرة الطويلة، مع مكياج ترابي ابرز جمال ملامحها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_١٧١٨٥٩
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IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_١٧١٨٤٣
العلمين الجديدة الفنانة رانيا يوسف النجمة رانيا يوسف تخطف الأنظار

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