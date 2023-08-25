توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

لحظات عصيبة وآلام موجعة عاشها الآلاف من الأسر والعائلات بقرية الناوية بمركز سمنود بمحافظة الغربية بعد وفاة عروسين عقب 24 ساعة من زفافهما أمس بإحدى القاعات الخاصة بطريق "سمنود -المنصورة"، الأمر الذي اكتشفه أهلية العروسين أثناء توجههما إلي منزل عش الزوجية في الصباحية فكانت المفاجأة الصادمة برحيلهما الصادم.



في المقابل، أعطى المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز سمنود بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة والتأكد في وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.



كما وجهت النيابة العامة بضرورة تشكيل لجنة من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع عش الزوجية وإنهاء سرعة تصاريح دفن العروسين وتسليم جثماني العروسين إلي ذويهم لدفنهما بمقابر أسرتهما.



من ناحية أخرى، كانت المأساة عاشها أسر وعائلات قرية الناوية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة عقب شيوع نبأ وفاة عروسين صعقا بكهرباء سخان الحمام عقب 24 ساعة من زفافهما الأمر الذي أصاب أسرتها بالحزن وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفى سمنود العام.

كما سادت حالة من الحزن انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر تزامنا مع رحيل العروسين وسط دعوات بالترحم علي رحيلهما المفاجئ والمشاركة فى مراسم تشييع جثمانهما عقب تصريح النيابة بدفنهما.

وفاة عريس وعروس بعد 24 ساعة من الزفاف

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة عريس وعروسته وهم "رامي .ج .ع" 26 سنة و"منار.ك.ا" 21 سنة إثر صعق كهربائي مفاجىء أثناء تواجدهما داخل شقتهما بقرية الناوية بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وكشفت مصادر أمنية أن سبب وفاة العروسين داخل عش الزوجية جاء نتيجة ماس كهربائي مفاجئ تسبب في وفاتهما معا ويجري عرضهما علي الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.



وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأن حفل زفاف العروسين كان مساء أمس بإحدى القاعات بذات القرية وتم اكتشاف وفاتهما عقب زيارة أهلهما في ثاني أيام الزواج في الصباحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح جثمانيهما وتسليمها إلى ذويهما لدفنهما بمقابر أسرتهما.

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