من داخل الصاغة.. أسعار السبائك والجنيهات الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023

استعرض صدى البلد أسعار السبائك في احد محلات الصاغة بأحجام منوعة منها 20 و 31 و 50 جراما وأسعار الجنيه الذهب وربع الجنيه الذهب ونصف الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,577 شراء 2,600 عيار 22 بيع 2,362 شراء 2,383 عيار 21 بيع 2,255 شراء 2,275 عيار 18 بيع 1,933 شراء 1,950 عيار 14 بيع 1,503 شراء 1,517 عيار 12 بيع 1,289 شراء 1,300 الاونصة بيع 80,149 شراء 80,860 الجنيه الذهب بيع 18,040 شراء 18,200 الكيلو بيع 2,577,143 شراء 2,600,000 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

شاهد أسعار السبائك والجنيهات الذهبية

https://fb.watch/mEE8xyhxle/?mibextid=9R9pXO

وكشف صائغ في احد محلات الذهب أن السبائك تكون عيار 24 ويرمز له على السبيكة بالرقم 999.9 لافتا إلى أن أوزان السبائك تبدأ من جرام واحد لأكثر من كيلو.

وأوضح الانصة تكون 31 جراما عيار 24 ، أما الجنيه الذهب فيكون عيار 21 زنة 8 جرام ونصف الجنيه الذهب 4 جرام وربع الجنيه الذهب 2 جرام.

وأضاف أن مصنعية السبائك تكون منخفضة متضمنة الضريبة عكس المشغولات.

وأوضح أن سعر السبيكة 2.5 جرام 6510 جنيه بخلاف المصنعية والسبيكة 5 جرام 13025 جنيه وال 10 جرامات 2650 جنيه ال 20 جرام بسعر 52100 جنيه وال 31.1 جرام بسعر 81 ألف جنيه وال 50 جرام بسعر 130250 جنيه.

ونصح أنه عند شراء الذهب بغرض حفظ القيمة اقتناء السبائك وعند اقتناء المشغولات يجب الشراء من شركة ذات اسم مشهور وأن تكون قديمة في السوق.

وأوضح أن السبائك المغلقة عند بيعها يتم حصول البائع عل. كاش باك تحدده الشركة عند إعادة بيع السبيكة بالغلاف.. وأضاف أن سعر الجنيه الذهب سجل. 18240 جنيه.