الري: إجراءات لحماية المواطنين من آثار موسم السيول والأمطار

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية الاستعداد لموسم الأمطار والسيول من خلال العديد من الإجراءات الموسعة لحماية المواطنين والمنشآت من آثار تقلبات الطقس في فصل الشتاء.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك سلسلة من الاستعدادات الاستباقية تحدث سنويا في مثل هذا التوقيت تتمثل في تطهير مخرات السيول والبالغة 117 والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية دور مركز التنبؤ التابع للوزارة في رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير جميع البيانات اللازمة للتعامل معها بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية.