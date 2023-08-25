السفير محمد العرابي: العالم يعاني ضغوطا اقتصادية طاحنة

قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، إن جميع دول العالم تعاني من ضغوط اقتصادية طاحنة وبالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" خطوة هامة جدا تعزز من قوة الاقتصاد الوطني، وتساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة.

وأضاف السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تكتل بريكس يضم مجموعة من الدول الكبرى ذات الاقتصاديات القوية على مستوى العالم، لافتا إلى أنه لا يمكن لمجموعة من الدول أن تعيش في عزلة تامة عن الاقتصاد العالمي، لأن الدول كلها تعتمد على بعضها، والاقتصاد الدولي متماسك ومتشابك وأي خلل في جزء منه يتأثر الجميع به.

تابع وزير الخارجية الأسبق، مجموعة "بريكس" لا يمكن أن تقضي على هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وإنما تساهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول المشتركة في هذا التكتل، ولا ينبغي للبعض الانحراف عن أهداف التكتل وأهمية في توسع الأنشطة والاستثمارات بين الدول.