«شيشة» عمر كمال تخرج محمد موسى عن شعوره: الحقوا أولادنا في خطر

أعرب الإعلامي محمد موسى، عن استيائه الشديد من ظهور مؤدي المهرجانات عمر كمال، في الأغنية التي تحمل اسم في داهية، ممسكا بالشيشة في يده، مما أثار غضب الجمهور، مطالبا نقابة الموسيقيين بإحالته إلى التحقيق.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ظهور مؤدي المهرجانات عمر كمال بالشيشة في الكليب، يعتبر تحريض للشباب على التدخين في ظل الحملات التي تقودها وزارة الصحة بتوجيهات من القيادة السياسية لمواجهة الظواهر السلبية والقضاء على الأمراض المزمنة وغيرها وده بيكبد خزينة الدولة الكثير من الأموال في شراء الأدوية ومعالجة المرضى المدخنين، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الذوق العام والأسرة والمجتمع".



تابع،: "اللي الناس دي بتعمله بيعتبر إفساد للذوق العام وإفساد لشبابنا وولادنا والحقيقة بسأل هل نقابة الموسيقيين هتحاسب الناس دي ولا أيه؟.. ده سر محتاج إجابة لأن لو الناس دي رجعت للمربع اللي كانوا عليه قبل تقنين وضعهم محدش هيقدر عليهم وكله هيبقى سمك لبن تمر هندي.