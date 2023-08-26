نشرة المرأة والصحة.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها بسبب مربية طفلتها.. سارة سلامة تظهر بدون فلتر

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

تظهر كل فترة مجموعة من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا وفي الآونة الأخيرة ظهر عدة متغيرات ومع اقتراب الشتاء يتخوف في البعض من زيادة انتشار كورونا وتحولها لوباء خطير مثلما حدث في 2020 .. فما توقعات العلماء حول ذلك؟!

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

أثارت أسما شريف منير حالة من الجدل بعد ظهورها بـ شعر قصير جدا في مهرجان القاهرة، وأعلنت أن السبب وراء ذلك نفسي.

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

شاركت النجمة سارة سلامة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، خلال تواجدها فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة رفقة والدها .

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

شاركت النجمة جومانا مراد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، خلال تواجدها فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة.

بسبب متحور إيريس .. احرص على تناول هذه المشروبات لتعزيز المناعة

مع تصريح وزارة الصحة المصرية بوجود إصابتين من متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر، وهو ما أثار الرعب والخوف، يمكن لتعزيز المناعة أن تحد من انتشار الإصابة بهذا المتحور.

جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة هيفاء وهبى جمهورها عبر حسابها على إنستجرام صورا جديدة لها.

يقترب من ربع مليون جنيه..سعر فستان نانسي عجرم في اليونان يثير الجدل

ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم خلال إحيائها حفل غنائي في اليونان، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتميزت إطلالتها بالجاذبية والنعومة.

على خطى درة وياسمين صبري.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بتسريحة شعرها

ظهرت النجمة رانيا يوسف بإطلالة ساحرة، وقد شاركتها مع متابعيها مؤخرا مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتميزت إطلالتها بالجاذبية والجرأة .

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

تشارك البلوجر الشهيرة أمل سمير، وزوجها البلوجر حليم، تفاصيل حياتهما اليومية، ومنذ فترة وهي تشارك مقاطع فيديو مع مربية طفلتها، وهو ما لفت انتباه متابعيها، وتسبب في حملة هجوم كبيرة عليهما.