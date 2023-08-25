ناقد فني: فيلم باربي يناقش قضية تحرر المرأة من وصاية الأب والأخ

قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن رسالة الفن لفت الانتباه لما هو قد يتعارض من سلامة وأمن المجتمع، ومن المقرر أن يقدم رسالة تساهم في الارتقاء بالمجتمع، ونؤيد النصوص التي تحترم قيم المجتمع وأفكاره،

وأضافت ماجدة موريس في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فيلم باربي يدعو إلى تحرر المرأة من وصاية الأب والأخ بشكل عام ، بحيث تمتلك حريتها بشكل كامل مش شقيقها.

تابعت الناقد الفني، الفيلم لا يهمش دور الأم لأنها امرأة، ومن حقها تقرر كيف تعيش حياتها بطريقتها الخاصة، وتفعل ما تشاء دون حساب أو وصاية من أحد عليها.

