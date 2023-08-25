عضو بالشؤون الإسلامية: فيلم باربي يدعو لأفكار مخالفة للشرع

انتقد الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فيلم باربي لافتا إلى أنه يحمله أفكار غريبة على المجتمعات العربية والإسلامية، ومخالف لكل النصوص والشرائع السماوية.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فيلم باربي يساعد على انتشار التطرف، ونحن مجتمع معتدل لا يقبل مثل هذه الأفكار الهدامة، متسائلا من يؤيد رفع وصاية الأب على أبنائه.

تابع عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأزهر دائما يدعو إلى الحفاظ على الفن ورسالته السامية، التي تحافظ على عادات وقيم المجتمع، مؤكدا على ضرورة محاربة النصوص التي تدعو إلى الانحلال.