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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشادة قوية على الهواء بين ضيوف محمد موسى بسبب فيلم "باربي"

صدى البلد

 

نشبت مشادة قوية على الهواء بين ضيوف الإعلامي محمد موسى، الدكتور عبدالغني هندي عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور هاني سامح المحامي وصاحب الدعوي القضائية التي تطالب بعرض فيلم باربي في مصر.

وأضاف الدكتور هاني سامح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية ليس مرض كما يتصور لدى البعض، لافتا إلى أن فيلم باربي لا يدعو إلى رفع ولاية الأب عن نجلته، وإنما ناقش العديد من القضايا الموجودة في المجتمع ولا يحمل أي رسائل سلبية.

ليقاطعه الدكتور عبدالغني هندي، قائلا: أنت داعشي تروج للمثلية والشذوذ هذا في الإسلام يسمى لواط ومجرم في المسيحية أيضا، محذرا من عرض فيلم باربي في مصر قائلا: إن هذا الفيلم يدعو إلى الانحلال والتطرف لأنه يحمل أفكارا غريبة على المجتمعات العربية والإسلامية، ومخالف لكل النصوص والشرائع السماوية.
 

الإعلامي محمد موسى الأعلى للشؤون الإسلامية الشرائع السماوية الشذوذ الجنسي المثلية الجنسية برنامج خط أحمر

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