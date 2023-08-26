افتتاح مدرسة ابدأ الوطنية بمدينة بدر في تخصص الذكاء الاصطناعي هذا العام

قال المهندس نادر أحمد، مدير إدارة التدريب بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “أبدأ”، إن الركيزة الأساسية للصناعة هم الفنيين المحترفين، مشيرا إلى أنه تم تأسيس كيانات تعليم فني قادرة على تأهيل فنيين محترفين مثقفين يستطيعوا أن يواجبوا سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف مدير إدارة التدريب بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “أبدأ”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه يتم توفير يستوفي المعايير الدولية والمساهمة فى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المصرية المعترف بها دوليا، حيث تم إطلاق نموذج مدارس أبدأ الوطنية للعلوم التقنية فى التخصصات ذات الأولوية للدولة، وهذا النموذج يستهدف عدد من المدارس.

وتابع مدير إدارة التدريب بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “أبدأ”: “بدأنا فى تنفيذ مدرسة أبدأ الوطنية للعلوم التقنية فى مدينة بدر فى تخصص الذكاء الإصطناعي، والطالب يدرس فيها الإحصاء وتطوير البيانات والبرمجة وإنترنت الأشياء، وسيتم إفتتاحها الشهر القادم هذا العام، وتنفيذ مدرسة فى دمياط أيضا فى تخصصات اللوجيستيات وصناعة السفن".