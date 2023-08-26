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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا بعد طرد سفيرها من النيجر

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً أكدت فيه أن النيجر نفت أن تكون المراسلات بشأن مغادرة السفيرة الأمريكية لدى نيامي صدرت عن خارجيتها.

وقال البيان: "وزارة خارجية النيجر أبلغت الولايات المتحدة بأن صور الرسائل المتداولة على الإنترنت والتي تدعو إلى مغادرة بعض الشخصيات الدبلوماسية الأمريكية للنيجر غير صادرة عن وزارة خارجية النيجر، وأنه لم يصدر مثل هذا الطلب منها للحكومة الأمريكية".

ومنذ قليل، أمهل المجلس العسكري في النيجر سفراء كل من أمريكا وألمانيا وفرنسا ونيجيريا، في النيجر، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأصدر المجلس العسكري في نيامي بيانات متلاحقة، كان أولها قرار طرد السفير الفرنسي، سيلفان إيته، حيث قالت إنه "رفض الاستجابة لدعوتها لإجراء مقابلة"، إلى جانب "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح البلاد".

وتبع ذلك بيانات تحمل الصيغة نفسها، لواشنطن، برلين، أبوجا، وياموسوكرو، بالتزامن مع استعداد مسؤولة أميركية كبيرة لزيارة دول بغرب إفريقيا، في محاولة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة المتفاقمة منذ قرابة الشهر.

وهز انقلاب الجيش على بازوم، في يوليو الماضي، منطقة الساحل الإفريقي، وهو سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات.

ودعمت فرنسا، التي تطالب بإعادة بازوم إلى منصبه، موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الصارم حيال الانقلاب في النيجر، لإظهار جديتهم بعدما قالوا إن الانقلابات لن تكون مقبولة في المنطقة بعد الآن.

وللنيجر أهمية استراتيجية بوصفها قاعدة لقوات فرنسية تساعد في القتال ضد جماعات مسلحة متشددة في المنطقة، وباعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة لليورانيوم في العالم.

وأصبح الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشاً على نحو متزايد، حيث طُردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع العاصمة نيامي منذ الانقلاب، وسط تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.

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