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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة على جميع شواطئ الإسكندرية فى الجمعة الأخيرة بـ أغسطس

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية كاملة العدد

 

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية أن نسبة إشغال الشواطئ العامة بالقطاعين الشرقي والغربي وشاطئ المندرة المجاني وصلت إلى نحو 90% اليوم الجمعة، التي تعتبر الأخيرة في شهر أغسطس، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة مما ساعد علي زيادة اقبال المصطافين علي الشواطئ و قدومهم من المدن المجاورة.

وذكرت الإدارة في بيان اليوم، أن مفتشو الإدارة انتشروا بكافة شواطئ الإسكندرية لتحقيق الانضباط وحل المشاكل فور حدوثها والرقابة علي المستأجرين والعمال وكتابة التقارير بالمخالفات للعرض علي رئيس الإدارة المركزية فور العودة إلى العمل لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية محمد الشريف بمواصلة المرور والمتابعة علي شواطئ المحافظة.

وسجلت فرق المتابعة فرض بعض العمال علي بعض الشواطئ، إكراميات علي الرواد وعلي الفور تم إرجاع المبالغ المحصلة بدون وجه حق إلى مستحقيها وطرد العمال وتحرير مذكرة للعرض علي  رئيس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لبنود كراسة الشروط، كما تم إرجاع مبالغ حصلت من الرواد مقابل دخول دورات المياه بشاطئ طاحونة المندرة السياحي.

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وأجرى الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومدير عام الإدارة العامة للسياحة ومراقب عام الشواطئ ومشرف عام الشواطئ، جولة مرورية ببعض شواطئ القطاع الشرقي للوقوف على مدى التزام مستأجرى الشواطئ بالتعليمات والاطمئنان علي الانضباط وعدم تعرض الرواد لاى نوع من انواع الاستغلال.

وقام مدير عام الإدارة العامة للمصايف يرافقه مساعد المراقب العام ومدير شواطئ حى العجمي ومفتشي الإدارة العامة للمصايف بالمرور علي شواطئ القطاع الغربي والعجمى وقد أسفر المرور علي مخالفة فرض اكراميات بشاطئ الكناري الخدمة و مخالفات بشاطئ مارينا ابو يوسف و تم تقديم تقرير مفصل بالمخالفة للعرض علي السيد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ اللازم طبقا لبنود كراسة الشروط.

كما تم مصادرة بعض الممنوعات اليوم من بعض الشواطئ وإتلافها امام حائزيها وطردهم خارج الشاطىء مراعاة للآداب العامة للشاطئ وخصوصية العائلات المتواجدة بالشاطئ.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف والنائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب في ختام ماراثون اليوم الدولي للشباب والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية خليك إيجابي علي كورنيش الإسكندرية، حيث بدأ الماراثون من منطقة ٤٥ وانتهي بشاطئ السرايا، بمشاركة 250 شاب، وتم تسليم الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى.

شواطئ الاسكندرية الشواطئ العامة القطاع الغربي المخالفات المصايف

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