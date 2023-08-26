ضبط 4 متهمين هاربين من 113 حكماً خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكثفة لضبط الخارجين على القانون من الهاربين من الأحكام القضائية المتعددة؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وتمكنت حملة أمنية بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، والعميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط 4 متهمين، هاربين من 113 حكماً ما بين أحكام جزئية وأخرى مستأنفة.

وألقى رجال الأمن، القبض على «ا.أ» 47، سنة، فلاح، ومقيم دائرة مركز الرياض، والمطلوب في 11 حكماً، و«أ.ش» 49، سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز الحامول، والمطلوب في 23 حكماً؛ 7 أحكام جزئية، 16 مستأنفاً.

كما ضبطت الحملة -أيضاً- «ف.ع» 53 سنة، عامل، ومقيم شيخ العرب دائرة مركز الحامول، والمطلوب في 19 حكماً، و«ع.م» 33 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز سيدي سالم، والمطلوب في 60 حكماً؛ 45 جزئياً و15 مستأنفاً.