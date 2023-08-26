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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل انخفضت بالفعل؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

صدى البلد

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم السبت ، وكذلك هبطت أسعار اللحوم القائم فى سوق الماشية بعد تراجع أسعار الأعلاف وتوافرها أمام المربيين من ناحية ، وقلة الإقبال على شراء اللحوم من ناحية أخري  .
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 
 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين  220 جنيهًا و225 جنيهًا،  في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.

 

انخفاض أسعار اللحوم 
 

ومن جانبه،  كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق

وقال عبدالباسط خلال تصريحات تليفزيونية «أطلقنا مبادرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ناشدنا فيها كبار المربيين أن يكون هناك شيء من الرحمة واللطف مع الجزارين أصحاب المحلات لكي نستطيع أن نوصّل سعر كيلو اللحمة للمواطن بسعر مناسب».

وأضاف أن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم -بالتنسيق بين المربين والجزارين- نجحت بشكل كبير، ما سبب في انخفاض أسعار اللحوم مؤخرا .

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