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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من بينهم مكة والمدينة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذة المناطق

ارشيفي
ارشيفي

أصدر  المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تحذيرا من استمرار الأجواء الممطرة اليوم (السبت) على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وذكر المركز في تقريره اليومي عن الطقس في المملكة  أن أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض ستشهد طقساً حاراً، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الخرج أعلى درجة حرارة بـ 48 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة 42 درجة، والدمام 45 درجة، والرياض 46 درجة، والمدينة المنورة وبريدة 47 درجة، بينما تصل إلى 39 درجة في جدة، و28 درجة في أبها.

وشدد الأمطار التي ستشهدها جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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