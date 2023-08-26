فضيحة رئيسة وزراء أوروبية بسبب زوجها .. ودعوات لاستقالتها

دعت شخصيات معارضة في إستونيا رئيسة الوزراء كايا كالاس إلى الاستقالة بعد أن تم الكشف عن استمرار شركة زوجها في العمل في روسيا، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

وأعلن حزب الوسط يوم الجمعة أنه بدأ مناقشة اقتراح بسحب الثقة منها، في حين قالت جماعة معارضة أخرى تدعى "إساما" إن الفضيحة تسببت في "ضرر كبير لمصالح وسمعة إستونيا".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإستونية ERR يوم الأربعاء أن شركة النقل Stark Logistics، المملوكة جزئيًا لزوج كالاس، أرفو هاليك، واصلت التعامل مع روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا.

ويشكل هذا الكشف إحراجاً لكلاس، التي أعربت مراراً وتكراراً عن دعمها القوي لكييف.

وقالت بعد الكشف عن هذه المعلومات إن جميع التجارة مع روسيا يجب أن تتوقف "طالما استمرت حرب روسيا على أوكرانيا".

وفي بيان صحفي صدر في وقت سابق، قالت شركة Stark Logistics إن لديها عميلًا إستونيًا واحدًا فقط، وهو Metaprint، الذي يقوم حاليًا بإغلاق مصنعه في روسيا.

وقالت كالاس إن شركة زوجها كانت تساعد عملاءه الإستونيين في روسيا "وفقا للقوانين".

ويملك زوج كالاس حصة في شركة تواصل أعمالها في روسيا حتى بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ودعت وسيلتا إعلام بارزتان في إستونيا رئيسة الوزراء إلى الاستقالة.

وأظهر استطلاعان للرأي أن غالبية المشاركين يعتقدون أنه يجدر برئيسة الحكومة الاستقالة.

وتتبنى كالاس موقفا متشددا حيال روسيا، فحثت الشركات الأوروبية على قطع صلاتها مع موسكو وتعد من أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة في إستونيا أن ارفو هاليك زوج رئيسة الوزراء يملك بشكل غير مباشر حصة تصل إلى 25 في المئة من أسهم من شركة لوجستية تقدم خدمات لمصنع حاويات في روسيا تملكه شركة إستونية أخرى.

وقالت رئيس الوزراء الإستونية إنها لا تملك معرفة تفصيلية بشأن أعمال زوجها لكنها تعتقد أن شركات زوجها لم ترتكب أي خطأ.

وأضافت: " أنها (هذه الشركات) لا تشتري حتى الوقود من روسيا حتى لا يصل أي يورو إلى أيدي الروس".