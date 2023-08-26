الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يسعى لتضميد جراحه أمام نوتينجهام

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب أولد ترافورد، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.



وسقط مانشستر يونايتد أمام توتنهام بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ويأمل الفريق في استعادة توازنه بتحقيق الفوز على نوتينجهام فورست في لقاء اليوم.



وضاعف لوك شاو معاناة مانشستر يونايتد بعد إعلان النادي الإنجليزي الخميس الماضي، معاناة اللاعب من إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.



وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نوتينجهام:" فريقنا ليس في المكان الذي نريد أن نكون فيه، لدي الكثير من العمل، وأركز كثيرا على فريقي واللاعبين المتاحين".



وأضاف:" الإصابات أمر لا مفر منه بالطبع، وهو أمر مخيب للآمال دائما، لكن عليك التعامل معه وبالتالي عليك بناء فريق ويمكننا التعامل معه".



في المقابل، يستهدف نوتينجهام تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد، بعدما فاز على شيفيلد 2-1 في الجولة الماضية.



ويتواجد نوتينجهام في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، ويحل مانشستر يونايتد في المركز الـ13 بنفس الرصيد.