لبنان تسجل ارتفاعا في نسب الإصابات بهذا المرض





سجل لبنان ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي منذ بداية عام 2023 وحتى اليوم "السبت" مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وزارة الصحة العامة اللبنانية ، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة بلغ 1785 منها 204 في بعلبك.

ونبهت إلى انتشار المرض في أقضية طرابلس وعكار والمنية الضنية وبعلبك، لافتة إلى أن بلدة عرسال شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات.

وابانت أن فريق الترصد الوبائي التابع للوزارة يقوم بجمع عينات مياه من المناطق الأكثر تسجيلاً للحالات من أجل فحصها في مختبرات المياه التابعة للمستشفيات الحكومية.