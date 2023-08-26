عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان تسجل ارتفاعا في نسب الإصابات بهذا المرض

ارشيفي
ارشيفي

 
 
سجل لبنان ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي  منذ بداية عام  2023  وحتى  اليوم "السبت" مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وزارة الصحة العامة اللبنانية ، في بيان صحفي اليوم  أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة بلغ  1785 منها 204 في بعلبك.

ونبهت إلى انتشار المرض في أقضية طرابلس وعكار والمنية الضنية وبعلبك، لافتة إلى أن بلدة عرسال شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات.

وابانت أن فريق الترصد الوبائي التابع للوزارة  يقوم بجمع عينات مياه من المناطق الأكثر تسجيلاً للحالات من أجل فحصها في مختبرات  المياه التابعة للمستشفيات الحكومية.

لبنان.. القبض على روسي وزوجته بمطار بيروت| ما السبب؟

لبنان يرفض الصيغة المتداولة للتجديد لليونيفيل

لبنان التهاب الكبد زارة الصحة عرسال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

موضوعات متعلقة

مصدر: حاكم مصرف لبنان يؤمن حياته بهذا الفيديو ويختفي من منزله

أقل تذكرة بـ 80 دولار.. حفلة عمرو دياب تثير جدلا واسعا في لبنان

ترشيحاتنا

والدة الشهيد محمد أبو شقرة: دم ولادنا مرحش هدر.. ونفتخر ببلدنا وما حدث فيها

التنمية المحلية :349.5 مليون جنيه مبيعات مبادرة سند الخير خلال 18 شهراً

الدولار يصعد بقوة.. الأخضر يرتفع عالمياً لهذا السبب

لليد الشقيانة.. سعر ميكروباص كينج لونج الأكثر تخصيصاً في الاحلال

أفضل دعاء لتيسير الزواج بسرعة.. احرص عليه في قيام الليل وترقب المعجزة

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل ؟ ... أحلام و بوسي شلبي بنفس الفستان| شاهد

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

تعليق غير متوقع من أمينة شلباية على إطلالة أسما شريف منير|شاهد

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ