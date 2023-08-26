عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مدبولي يشجع الرابطة الأفريقية على إقامة مصانع سيارات في مصر.. ونواب: التوطين يقلل الاستيراد ويدعم استقرار الأسعار

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء

برلمانى: تصنيع السيارات داخل مصر يجعلها سوقا رائجة أمام الدول

بشراكة إفريقية.. برلمانى: إقامة مصانع لإنتاج السيارات يقلل الاستيراد

نائب بالشيوخ : توطين صناعة السيارات سيدعم استقرار أسعارها 

 

 

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات،وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وزار مدبولي عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا، والتى تمثل ٤.٩٪؜ من الناتج القومي الإجمالى، و نحو ١٢.٤٪؜ من صادرات البلاد، حيث يتم تصدير نحو ٣٥٢ ألف سيارة سنوياً إلى ١٥٢ دولة.

وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فرصة كبيرة لاستنساخ هذا النموذج فى مصر التى تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكداً اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف، وتوجيهاته بقيام الحكومة بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.

وفى ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من أعضاء الرابطة سرعة موافاة الحكومة بخارطة طريق تتضمن الحوافز المطلوبة للبدء فى إقامة المصانع فى مصر، وخطة زمنية محددة لمراحل التنفيذ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المطلوبة. 

وفي هذا الصدد ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، جهود الحكومة في توطين صناعة السيارات، موضحين أهم فوائد هذه الخطوة وإنعكاسها علي الاقتصاد القومى.

في البداية، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن خطوة انضمام مصر لتجمع البريكس، كانت مهمة للغاية خاصة وأنها ستفرز العديد من المكاسب الإقتصادية أهمها زيادة الصادرات ودعم الصناعة.

وأضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الراهنة تشهد تعاون إقتصادى كبير بين مصر والدول الافريقية في شتى الصناعات ومنها صناعة السيارات بإعتبارها من أهم الصناعات الإستراتيجية التي تدعم نمو الاقتصاد الوطنى حال توطينها أو جذب صناعها للإنتاج والتصنيع داخل مصر، معقبا “نحتاج لهذه الإجراءات بشكل كبير في ظل حالة التقارب مع دول القارة الافريقية”.

 

تقليل استيراد السيارات 

 

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تقدم كل ما بوسعها من محفزات وتسهيلات للمًصنعين والمستثمرين، من أجل دفع عجلة الإنتاج وتقليل الاستيراد بما يسهم في الإرتقاء بمعدلات النمو الإقتصادى.

وتابع النائب: لقاء رئيس مجلس الوزارء مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يعد لقاءا هاما يدعم جذب الاستثمارات في هذا المجال، فإن تصنيع السيارات محليا سينعكس بالإيجاب علي أسعارها في ظل الإرتفاع الكبير الذي تشهده.

وفي نهاية حديثه، أشاد البرلمانى بجهود الحكومة في فتح الملفات الهامة بشكل دائم، وحرصها علي تحقيق التنمية المستدامة الذي تعد أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

كيف يمكن للدولة النهوض بصناعة السيارات؟.. الغرفة التجارية ترد

أخبار السيارات.. اشتر أشهر سيارة هاتشباك من أوبل..سعر دايو لانوس في مصر

ومن جانبه، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعزيز مستوى الاستثمارات يتصدر أولويات أجندة الحكومة وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي في ظل حرصه الشديد علي احداث طفرة تنموية لا سيما في مجال الصناعة والاستثمار.

 

جذب رؤوس أموال جديدة 

 

أكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يأتى في إطار سعى الدولة لجذب رؤوس أموال جديدة في السوق المصري، مما يعمل علي جعل مصر من منتجى السيارات ويفتح لها سوق رائج في العديد من الدول وليست في القارة الافريقية فقط.

وأشار عضو لجنة الخطة، إلي أن إنتاج السيارات داخل الدولة بشراكة افريقية، سيسهم في إيجاد معادلة متوازنة بين قيمتى الصادرات والواردات، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للفنيين والعمال مما يؤدى إلي خفض البطالة.

وتابع النائب :  كما أنه لابد من العمل علي التسويق للفرص الاستثمارية في مصر بخلاف مجال السيارات، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم المستثمرين ورصد مختلف أنواع الحوافز لهم.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نثمن كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة للنهوض بالمنظومة الاقتصادية بشكل عام وبقطاع الصناعة بشكل خاص”.

 

فيما أشاد النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنمية الاستثمارات بمختلف أنواعها لا سيما الاستثمار مع الدول الافريقية، لافتا إلي أن هناك عدد كبير من دول افريقيا يتسم اقتصادها بالتقدم.

 

إيجاد مكون صناعى للتصدير

 

و أضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يأتي في إطار أهمية إقامة مصانع جديدة في صناعة حيوية مثل صناعة السيارات من شأنها أن تحقق عائد اقتصادى ضخم نتيجة إيجاد مكون صناعى يتم تصديره لمختلف الدول وتم إنتاجه بخبرات عالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أسعار الطاقة في مصر تتميز برخصها، أيضا تكلفة تشغيل العمالة ليست كبيرة وبالتالي فإنه لدينا الكثير من المقومات التي تعمل علي تيسير توطين صناعة السيارات بشكل تدريجى علي الأقل.

وتابع النائب : كما أن توطين صناعة السيارات ستدعم استقرار أسعارها في السوق المصري خاصة بعد قفزات التغير غير المبررة التي حدثت في الأونة الأخيرة.

السيارات تصنيع السيارات داخل مصر صناعة مصانع السيارات حوافز الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

مش هتروح المحطة تاني.. حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري| تفاصيل

موضوعات متعلقة

كيف يمكن للدولة النهوض بصناعة السيارات؟.. الغرفة التجارية ترد

أمن الغربية يحرر 313 مخالفة لردع قائدي السيارات والمركبات مروريا

ترشيحاتنا

تقارير: محمد صلاح قد يتخذ خطوة صادمة لإجبار ليفربول على رحيله

شكري ولافروف يتبادلان التهاني بمناسبة بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لـ علمي

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين

عشرة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

احم نفسك من مرض السكري باتباع 4 نصائح.. تعرف عليها

من الأجمل ؟ ... أحلام و بوسي شلبي بنفس الفستان| شاهد

فيديو

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ