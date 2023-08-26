مدبولي يشجع الرابطة الأفريقية على إقامة مصانع سيارات في مصر.. ونواب: التوطين يقلل الاستيراد ويدعم استقرار الأسعار

برلمانى: تصنيع السيارات داخل مصر يجعلها سوقا رائجة أمام الدول

بشراكة إفريقية.. برلمانى: إقامة مصانع لإنتاج السيارات يقلل الاستيراد

نائب بالشيوخ : توطين صناعة السيارات سيدعم استقرار أسعارها

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات،وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزار مدبولي عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا، والتى تمثل ٤.٩٪؜ من الناتج القومي الإجمالى، و نحو ١٢.٤٪؜ من صادرات البلاد، حيث يتم تصدير نحو ٣٥٢ ألف سيارة سنوياً إلى ١٥٢ دولة.

وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فرصة كبيرة لاستنساخ هذا النموذج فى مصر التى تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكداً اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف، وتوجيهاته بقيام الحكومة بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.

وفى ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من أعضاء الرابطة سرعة موافاة الحكومة بخارطة طريق تتضمن الحوافز المطلوبة للبدء فى إقامة المصانع فى مصر، وخطة زمنية محددة لمراحل التنفيذ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وفي هذا الصدد ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، جهود الحكومة في توطين صناعة السيارات، موضحين أهم فوائد هذه الخطوة وإنعكاسها علي الاقتصاد القومى.

في البداية، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن خطوة انضمام مصر لتجمع البريكس، كانت مهمة للغاية خاصة وأنها ستفرز العديد من المكاسب الإقتصادية أهمها زيادة الصادرات ودعم الصناعة.

وأضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الراهنة تشهد تعاون إقتصادى كبير بين مصر والدول الافريقية في شتى الصناعات ومنها صناعة السيارات بإعتبارها من أهم الصناعات الإستراتيجية التي تدعم نمو الاقتصاد الوطنى حال توطينها أو جذب صناعها للإنتاج والتصنيع داخل مصر، معقبا “نحتاج لهذه الإجراءات بشكل كبير في ظل حالة التقارب مع دول القارة الافريقية”.

تقليل استيراد السيارات

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تقدم كل ما بوسعها من محفزات وتسهيلات للمًصنعين والمستثمرين، من أجل دفع عجلة الإنتاج وتقليل الاستيراد بما يسهم في الإرتقاء بمعدلات النمو الإقتصادى.

وتابع النائب: لقاء رئيس مجلس الوزارء مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يعد لقاءا هاما يدعم جذب الاستثمارات في هذا المجال، فإن تصنيع السيارات محليا سينعكس بالإيجاب علي أسعارها في ظل الإرتفاع الكبير الذي تشهده.

وفي نهاية حديثه، أشاد البرلمانى بجهود الحكومة في فتح الملفات الهامة بشكل دائم، وحرصها علي تحقيق التنمية المستدامة الذي تعد أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعزيز مستوى الاستثمارات يتصدر أولويات أجندة الحكومة وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي في ظل حرصه الشديد علي احداث طفرة تنموية لا سيما في مجال الصناعة والاستثمار.

جذب رؤوس أموال جديدة

أكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يأتى في إطار سعى الدولة لجذب رؤوس أموال جديدة في السوق المصري، مما يعمل علي جعل مصر من منتجى السيارات ويفتح لها سوق رائج في العديد من الدول وليست في القارة الافريقية فقط.

وأشار عضو لجنة الخطة، إلي أن إنتاج السيارات داخل الدولة بشراكة افريقية، سيسهم في إيجاد معادلة متوازنة بين قيمتى الصادرات والواردات، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للفنيين والعمال مما يؤدى إلي خفض البطالة.

وتابع النائب : كما أنه لابد من العمل علي التسويق للفرص الاستثمارية في مصر بخلاف مجال السيارات، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم المستثمرين ورصد مختلف أنواع الحوافز لهم.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نثمن كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة للنهوض بالمنظومة الاقتصادية بشكل عام وبقطاع الصناعة بشكل خاص”.

فيما أشاد النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنمية الاستثمارات بمختلف أنواعها لا سيما الاستثمار مع الدول الافريقية، لافتا إلي أن هناك عدد كبير من دول افريقيا يتسم اقتصادها بالتقدم.

إيجاد مكون صناعى للتصدير

و أضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يأتي في إطار أهمية إقامة مصانع جديدة في صناعة حيوية مثل صناعة السيارات من شأنها أن تحقق عائد اقتصادى ضخم نتيجة إيجاد مكون صناعى يتم تصديره لمختلف الدول وتم إنتاجه بخبرات عالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أسعار الطاقة في مصر تتميز برخصها، أيضا تكلفة تشغيل العمالة ليست كبيرة وبالتالي فإنه لدينا الكثير من المقومات التي تعمل علي تيسير توطين صناعة السيارات بشكل تدريجى علي الأقل.

وتابع النائب : كما أن توطين صناعة السيارات ستدعم استقرار أسعارها في السوق المصري خاصة بعد قفزات التغير غير المبررة التي حدثت في الأونة الأخيرة.