أخبار السيارات.. اشتر أشهر سيارة هاتشباك من أوبل..سعر دايو لانوس في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

فازت سيارة مرسيدس بنز 540 K Special Roadster بلقب "أفضل عرض" في معرض بيبل بيتش كونكورس ديليجانس، مما يجعلها عاشر سيارة مرسيدس-بنز تفوز بالجائزة المرموقة التي تُمنح كل عام منذ عام 1950.

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة ضمن فئة الـ"نصف مليون جنيه"، وتتنوع الاصدارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الرياضية، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية ومنها طرازات الصانع الياباني الشهير مثل سيارات شركة ميتسوبيشي.

تميزت العلامة التجارية أوبل بإنتاجها للعديد من السيارات الاقتصادية في السوق المصري وتمكنت من تحقيق شعبية وانتشارا واسعاً، واشتهرت بإنتاجها للعديد من سيارات السيدان والهاتشباك، وتعتبر سيارة أسترا موديل 2000 أحد أبرزها على الإطلاق، حيث تحقق قيمة جيدة مقابل السعر في سوق السيارات المستعملة.

استطاعت فئة السيارات الرياضية سواء من عائلة الـ SUV أو الكروس اوفر، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوي المصري، حيث تتمتع بارتفاع مناسب عن الارض يمنحها افضلية السير على بعض التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة، والتقنيات الخاصة بكل علامة تجارية.

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

تعتبر السيارات المستعملة أفضل بديل لاقتناء السيارات الجديدة، حيث يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية بأسعار مناسبة.