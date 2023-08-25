عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. اشتر أشهر سيارة هاتشباك من أوبل..سعر دايو لانوس في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر خيالي.. سيارة ملك أفغانستان من عام 1937 تحصد جائزة بيبل بيتش

فازت سيارة مرسيدس بنز 540 K Special Roadster بلقب "أفضل عرض" في معرض بيبل بيتش كونكورس ديليجانس، مما يجعلها عاشر سيارة مرسيدس-بنز تفوز بالجائزة المرموقة التي تُمنح كل عام منذ عام 1950.

 

بـ"نص" مليون .. اركب سيارة زيرو يابانية أوتوماتيك

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة ضمن فئة الـ"نصف مليون جنيه"، وتتنوع الاصدارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الرياضية، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية ومنها طرازات الصانع الياباني الشهير مثل سيارات شركة ميتسوبيشي.

 

سعرها 140 ألف جنيه.. أشتري أشهر سيارة هاتشباك من أوبل

تميزت العلامة التجارية أوبل بإنتاجها للعديد من السيارات الاقتصادية في السوق المصري وتمكنت من تحقيق شعبية وانتشارا واسعاً، واشتهرت بإنتاجها للعديد من سيارات السيدان والهاتشباك، وتعتبر سيارة أسترا موديل 2000 أحد أبرزها على الإطلاق، حيث تحقق قيمة جيدة مقابل السعر في سوق السيارات المستعملة.

 

5 سيارات رياضية "زيرو".. تبدأ من 600 ألف جنيه

استطاعت فئة السيارات الرياضية سواء من عائلة الـ SUV أو الكروس اوفر، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوي المصري، حيث تتمتع بارتفاع مناسب عن الارض يمنحها افضلية السير على بعض التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة، والتقنيات الخاصة بكل علامة تجارية.

 

سيارة الشعب.. سعر دايو لانوس في مصر

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

 

سيارات الغلابة .. 5 أنواع مستعملة بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة أفضل بديل لاقتناء السيارات الجديدة، حيث يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية بأسعار مناسبة.

دايو لانوس هاتشباك اوبل الهاتشباك أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

هل تستبدل التموين حصة الخبز المدعم للفرد على البطاقة بـ10 كيلو دقيق؟

داخل على 2000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

ما هو البريكس .. بوصلة العالم تميل إلى الشرق

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

موضوعات متعلقة

سيارات الغلابة .. 5 أنواع مستعملة بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه

سيارة الشعب.. سعر دايو لانوس في مصر

سعرها 140 ألف جنيه.. أشتري أشهر سيارة هاتشباك من أوبل

بسعر خيالي.. سيارة ملك أفغانستان من عام 1937 تحصد جائزة بيبل بيتش

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

مخصص للسباق.. ريماك تخطط لإصدار أخف وزنًا من نيفيرا

استدعاء أكثر من 50 ألف سيارة كيا سورينتو بسبب أخطاء

مجموعة BMW تكشف عن الفئة الخامسة الكهربائية

ترشيحاتنا

قضاء حوائج الناس.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

حتى لو قافلها.. هتجيلك فاتورة كهرباء عالية

25 هجوما إسرائيليا.. ماذا فعلت تل أبيب بسوريا منذ بداية العام؟

بعد زيادة تاريخية في أسعار الفائدة.. الليرة التركية تنتعش أمام الدولار

لأول مرة منذ جائحة كورونا.. وصول طائرة من كوريا الشمالية لمطار فلاديفوستوك الروسي

أخبار التكنولوجيا|بـ 3 عقول و يرقص باليه.. شاومي تكشف عن الجيل التالي من كلبها الآلي CyberDog 2..إلغاء عناوين الأخبار على X.. إيلون ماسك يدخل حربا مع وسائل الإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها بفستان غريب

نشرة المرأة والصحة| أسباب إصابتك بتصلب الشرايين.. أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم

توخوا الحيطة..عاصفة تغطي السماء وامتداد منخفض البحر الأحمر.. كيف يؤثران على الطقس؟

لسبب غير متوقع .. مصرع شابة برازيلية بعد الاستحمام

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ