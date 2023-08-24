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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات رياضية "زيرو".. تبدأ من 600 ألف جنيه

5 سيارات رياضية زيرو
5 سيارات رياضية زيرو مقدمة بالسوق المصري

استطاعت فئة السيارات الرياضية سواء من عائلة الـ SUV أو الكروس اوفر، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوي المصري، حيث تتمتع بارتفاع مناسب عن الارض يمنحها افضلية السير على بعض التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة، والتقنيات الخاصة بكل علامة تجارية.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لـ 5 سيارات رياضية زيرو مقدمة بالسوق المصري 

5 سيارات رياضية زيرو مقدمة بالسوق المصري 

1 – شيري تيجو 3 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 600 الف جنيه، وذلك عن فئتها الوحيدة المقدمة محليًا، والتي تضم حزمة من التجهيزات، مثل فتحة سقف وشاشة ملونة، ومقود حركة متعدد المهام، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي، ومحرك 1600 سي سي، ينتج 125 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر.

5 سيارات رياضية زيرو مقدمة بالسوق المصري 

2 - شيري تيجو 7

 

تعمل السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمحرك تيربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يضخ 145 حصانا، و210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات مع تقنية الدفع الامامي، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، بينما تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بين 720 الف جنيه و780 الف جنيه.

5 سيارات رياضية زيرو مقدمة بالسوق المصري 

3 - ام جي ZS

 

تقدم السيارة ام جي ZS موديل 2023 بقيمة سعرية تبدأ من 804.990 جنيه حتى 839.990 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، مع 150 نيوتن/متر وقوة اجمالية قدرها 119 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، إلى جانب متسوط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات رياضية زيرو مقدمة بالسوق المصري 

4 - جاك JS4

 

تتراوح اسعار السيارة بين 799.900 و 849.900، وتعتمد السيارة الرياضية جاك JS4 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من طراز CVT، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1500 CC، وقوة اجمالية بلغت 147 حصانا، و210 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب تقنية الجر الامامي للعجلات.

5 سيارات رياضية زيرو مقدمة بالسوق المصري 

5 - سوزوكي جيمني 

 

تبدأ اسعار السيارة سوزوكي جيمني من 984.900 إلى 994.900 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 102 حصان، و130 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء رباعي النقلات، مع تقنية الجر الرباعي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مدة تستغرق 12.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

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