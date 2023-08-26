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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. زراعة القاهرة تعلن شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن قواعد وشروط التقديم لبرامج اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور سامح عبد الفتاح إن شروط القبول لبرامج اللغة الإنجليزية تتمثل فى:

- أن يكون الطالب مرشحا للكلية عن طريق مكتب التنسيق أو مخولا أو منقول قيده لنفس العام الجامعى أو العام السابق و مستوفيا الحد الأدنى للقبول بالكلية لقطاع الزراعة.

- ألا تقل درجة الطالب فى اللغة الإنجليزية عن 65%، مع مراعاة تخصيص بعض الأماكن لطلاب الشهادات المعتدلة الأجنبية والعربية. 
 

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- تكون الدراسة بهذه البرامج من العام الجامعى الأول والتدريس والامتحانات فيها باللغة الإنجليزية. 

- عدم قبول تحويل طلاب باقين لإعادة بالفرقة الأولى أو الثانية بكلياتهم. 

- فى جميع حالات التحويل يجب استفتاء شرط الإقامة مع ولى الأمر الشرعى فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة.

وأوضح عميد الكلية البرامج التى تدرس باللغة الإنجليزية وشروط الالتحاق بها، وهى برامج التكنولوجيا الحيوية، وبرنامج الزراعة الدولية، ويحتوى على ثلاثة تخصصات رئيسية، ويمكن للطالب الالتحاق بأحدها من المستوى الثالث طبقا لرغبته، وبرنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية، وبرنامج علوم الغابات.

كلية الزراعة جامعة القاهرة برامج اللغة الإنجليزية التكنولوجيا الحيوية برنامج الزراعة الدولية طلاب الشهادات المعتدلة

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