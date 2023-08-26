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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملكة الفواكه.. مزارعو الإسماعيلية يحصدون محصول المانجو| صور

صدى البلد

يواصل مزارعو الإسماعيلية حصاد المانجو في موسمها، والتي تعد من أحب أنواع الفواكهة الصيفية للكثير. 

وتتعدد أنواع المانجو، ويكثر على المانجو الإسماعيلاوي الطلب، لجودتها ومذاقها الفريد. 

وأعلنت إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، عبر صفحتها الرسمية، بداية موسم حصاد المانجو الإسماعيلاوي، ونشرت بعض صور الحصاد.

وتشهد عدد من مزارع المانجو فى مدن الإسماعيلية المختلفة، البدء فى موسم حصاد فاكهة المانجو لبدء تجهيز عدد من الأصناف للتخزين والنقل لعدد من الأسواق الكبرى داخل مصر، وذلك لعرض البشائر أمام الجمهور ، حيث ظهرت البشائر على الأشجار خلال الأيام الماضية وبدأ الموسم والحصاد.

وتتم عملية جمع ثمار المانجو عادة بـ"الخطاف" أو هز الشجرة أو تسلق المواطنين أشجار المانجو لجمع الثمار، ويوضع تحت الشجرة بعض المفروشات من المشمع أو الحصر حتى تتساقط عليها حبات المانجو حفاظاً عليها من التلف، حيث يفرح الأطفال ويقومون بجمع الثمار من هنا وهناك لتعبئة المانجو فى أقفاص مختلفة استعدادًا لنزولها الأسواق.

 

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