يوسف محسن لاعب بيراميدز يوقع لفريق لاڤيينا

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الأسيوطي فى التعاقد مع يوسف محسن مدافع مواليد 2001 قادما من نادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد اصرار الجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد عيد على ضم اللاعب بصفة نهائية لصفوف الفريق بعدما أشاد بإمكانياتة البدنية والمهارية.

وقع يوسف محسن على عقود انضمامه لفريق لافيينا اف سي لمدة ثلاث مواسم فى حضور الكابتن وائل حبيب المدير الرياضى للنادى.

ومن جانب آخر فقد حقق فريق لافيينا اف سي الفوز وديا علي فريق دمنهور بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم ضمن معسكر الفريق بالأكادمية البحرية بالاسكندرية استعدادا للموسم الجديد بدورى المحترفين.