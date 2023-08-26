ثاني سفينة تغادر أوديسا بعد انتهاء صفقة الحبوب

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، مغادرة سفينة ثانية ميناء أوديسا بعد انتهاء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

وحسب وكالة "رويترز"، قال النائب الأوكراني أوليكسي هونتشارينكو، عبر تطبيق تيليجرام، إن ثاني سفينة تغادر مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية منذ انسحاب موسكو من صفقة الحبوب في البحر الأسود اليوم السبت.

ونشر هونتشارينكو صورة للسفينة وهي تغادر الميناء في طريقها إلى بلغاريا.

وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" أن سفينة البضائع تحركت اليوم من أوديسا إلى ميناء فارنا في بلغاريا.

وشحنت موانئ أوديسا البحرية الثلاثة، عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب خلال الحرب الروسية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهي في يوليو بعد انسحاب موسكو.