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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للبشرة عند شرب كوب ليمون يوميا ؟

الليمون
الليمون

الليمون غني بفيتامين C والألياف والعديد من المركبات الأخرى المفيدة للغاية لصحتك، ويمتلك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة قلبك وصحة الجهاز الهضمي والمساعدة في إنقاص الوزن بشكل صحي.

ووفقا لموقع healthline يعتبر الليمون مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والألياف وما إلى ذلك ، وهي مفيدة للغاية لصحتك، يحتوي حمض الستريك الموجود في الفاكهة على خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات أيضًا.

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من ناحية أخرى ، يزيل الماء الجسم من جميع السموم ويحافظ عليه رطبًا لذلك ، فإن الجمع بين الاثنين يمكن أن يساعد جسمك بطرق مختلفة. 

الفوائد الجمالية لماء الليمون

1. يحافظ على ترطيب بشرتك سوف يؤدي ترطيب بشرتك إلى مظهر وشعور أكثر شبابًا لأن الطبقة الخارجية من بشرتك تحتوي على الرطوبة اللازمة لطرد السموم وتوفير العناصر الغذائية. وشرب ماء الليمون في الصباح ، كل يوم يمكن أن يحافظ على رطوبة جيدة

2. يوفر فيتامين سي من خلال لعب دور رئيسي في تخليق الكولاجين الطبيعي في الجسم ، فيتامين سي الموجود في ماء الليمون يمكن أن يساعد في منع ظهور التجاعيد ، وشفاء الجلد التالف ، وإصلاح الجلد الجاف والوقاية منه. يمكن أن يساعد تناول فيتامين سي الكافي أيضًا في إصلاح حب الشباب والوقاية منه

3. يحسن صحة الجلد: يعتبر ماء الليمون مفيد للبشرة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع ضرر الجذور الحرة.

4. التأثيرات المضادة للميكروبات بما أن الليمون له أيضًا خصائص مضادة للميكروبات ، فقد يساعد في ترويض بكتيريا Propionibacterium acnes ، والتي يمكن أن تسبب حب الشباب الالتهابي. علاوة على ذلك ، يحتوي الليمون أيضًا على خصائص مضادة للفطريات ، والتي قد تكون مفيدة لعلاج طفح المبيضات وفطريات فروة الرأس المصاحبة لالتهاب الجلد الدهني

الليمون فيتامين سي صحة الجهاز الهضمي صحة الجلد فوائد الليمون

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