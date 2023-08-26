نيفين منصور: ملايين المواطنين ينتظرون صدور قانون التصالح الجديد

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك الملايين من المواطنين، ينتظرون صدور قانون التصالح الجديد، موضحة أن القانون تم مناقشته بالفعل داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه.



وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الحكومة بعد موافقة الإسكان على القانون؛ قامت بسحبه، ولم تصدر أي تفاصيل بخصوص سحب الحكومة للقانون.



ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة هناك أخبار كثيرة تفيد بأن القانون في طريقه للطرح، وأنه سيتم فتح تراخيص المباني بداية من الشهر المقبل بـ المدن و القرى، واستخراج التراخيص، وذلك وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.



وأشارت إلى أن المواطن يريد معرفة موعد صدور القانون، وهل الفترة المقبلة ستشهد أخبارا سارة أم لا.