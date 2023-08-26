مدير مركز العراق للدراسات: «داعش» هُزم عسكريًا لكن فكرته ما زالت قائمة

قال الدكتور غازي فيصل، مدير مركز العراق للدراسات، إن تنظيم داعش الإرهابي هُزم عسكريًا في عام 2017 لكن التنظيم لم يُهزم كبؤر للإرهاب وكثقافة للتطرف.

وأضاف مدير مركز العراق للدراسات خلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية": "داعش لم يُهزم على صعيد خلق جيل جديد لا يؤمن بهذه الثقافة المتطرفة والتأويلات الفاسدة للنصوص الدينية".

وأشار إلى أن عودة تنظيم داعش لن تكون مثل السابق؛ لأن التنظيم كان دولة وقبلها كان عبارة عن عنف منظم وعملة وأوراق ووزارات وتمويل وغيرها من التفاصيل الخطيرة.

وتابع: "اليوم لم تعد هناك هذه الدولة ولا هذه الخلافة، هي مجرد بؤر في الصحراء الغربية في الأنبار وكركوك وصلاح الدين"، مؤكدًا أن داعش أصبح مفككًا.