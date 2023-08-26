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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر بالقطار.. تعرف على وسيلة الدفع الجديدة لأول مرة

صدى البلد

تيسيرا على المواطنين وتقليل الزحام على منافذ تذاكر القطار أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات «الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية»، للوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى، التى تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

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وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إلى أن القرار يأتي بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق فروع وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة ومواجهة الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات، حيث يتم الحصول على التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار.

أكدت الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة.

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وناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تذاكر السفر

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