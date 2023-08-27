عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثأر والتنمية.. أسر الشهداء يؤيدون السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

صدى البلد

طالبت الدكتورة نجلاء سامي أرملة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسة، سابقا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأوضحت نجلاء سامى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج :"التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولي" أن الجميع شاهد كيف عاد الاستقرار لمصر وتحققت التنمية بعد الفوضي الخلاقة التي اجتاحت مصر عقب 2011 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الثأر للشهداء

وأوضحت نجلاء سامي، أنه منذ تولي الرئيس كان حريصا علي الثأر لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، عن طريق العملية الشاملة للقضاء علي الارهاب في سيناء.
وكافة محافظات مصر.

وكانت شهدت الايام الماضية إعلان عدد كبير من الأحزاب السياسية المصرية وعلى رأسها حزب مستقبل وطن تأييد ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية القادمة 2024

https://fb.watch/mG75lxOuqk/?mibextid=NnVzG8

أرملة الشهيد الأحزاب السياسية الإرهاب في سيناء الإرهاب الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الجيش والشرطة الدكتورة نجلاء سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

موقف حسن شحاتة من الترشح لانتخابات الزمالك

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

ترشيحاتنا

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. وأحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار| أخبار التوك شو

سعر عيار 24 اليوم 27-8-2023

حكم الإعراض عند الدعاء حال عدم الاستجابة.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

خد بالك من التيكيت.. لو عايز توفر فى فاتورة الكهرباء

للرحلات العائلية.. هيونداي مستعملة بـ 110 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ