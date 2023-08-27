الثأر والتنمية.. أسر الشهداء يؤيدون السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

طالبت الدكتورة نجلاء سامي أرملة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسة، سابقا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأوضحت نجلاء سامى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج :"التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولي" أن الجميع شاهد كيف عاد الاستقرار لمصر وتحققت التنمية بعد الفوضي الخلاقة التي اجتاحت مصر عقب 2011 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الثأر للشهداء

وأوضحت نجلاء سامي، أنه منذ تولي الرئيس كان حريصا علي الثأر لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، عن طريق العملية الشاملة للقضاء علي الارهاب في سيناء.

وكافة محافظات مصر.

وكانت شهدت الايام الماضية إعلان عدد كبير من الأحزاب السياسية المصرية وعلى رأسها حزب مستقبل وطن تأييد ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية القادمة 2024

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