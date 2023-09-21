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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حاول توليدها على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

حلمت بأن تجلب الحياة إلى العالم، ولكنها اضطرت لتركه بحزن في موقف مفجع. وفي واقع مؤلم يجلب الدموع إلى العيون، توفيت امرأة شابة تبلغ من العمر 27 عامًا أثناء ولادة طفلها الأول. الحادثة القلبية وقعت في مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو الهندية، وأرقت قلوبنا وأذهلت الجميع.


 

ولادة في المنزل: خيار محفوف بالمخاطر

 

وكانت الأم تطمح لولادة طفلها بشكل طبيعي في منزلها، وهو اختيار محترم ولكنه يتطلب إعدادًا واعيًا ورعاية طبية دقيقة. واعتمدت على فيديوهات تعليمية من تطبيق يوتيوب لتعلم طرق الولادة. لكن ما لم تكن تعرفه هو أن الولادة تحمل مخاطر لا يجب أن يتجاوزها سواء في المستشفى أو المنزل.

 

فقدان السيطرة ومشاكل الدم

 

وفي هذا السياق المحزن، تفاقمت الأمور بشكل لا يمكن تصوره. وفقدت المرأة كميات كبيرة من الدماء خلال عملية الولادة بسبب فشل الزوج في قطع الحبل السري بشكل صحيح. غالحبل الذي يربط الجنين بالأم يعد مهمًا لنقل الأكسجين والمواد الغذائية، ولكنه يحتاج إلى مهارات طبية لقطعه بأمان.

 

الثقة في العلاج الطبيعي: مأساة لم تكن متوقعة

وكان الزوجان يؤمنان بشدة بالعلاج الطبيعي والولادة في المنزل. يعتمد هذا النهج على الاستغناء عن الأدوية والأساليب التقليدية والاعتماد على الجسم والعقل فقط. وعلى الرغم من أن هذا النهج يمكن أن يكون فعّالًا في بعض الحالات، إلا أنه يجب أن يتم تحت إشراف متخصصين طبيين.

 

أهمية الرعاية الطبية في فترة الحمل والولادة

ومنذ لحظة اكتشاف الحمل، يجب على المرأة أن تكون حذرة ومسؤولة تجاه صحتها وصحة جنينها. الأمور لا تنتهي بعد ولادة الطفل، بل تستمر بالرعاية الجيدة للأم والطفل. بينما تشمل النصائح العديد من الجوانب، إلا أن التشاور الطبي والاعتماد على العلاج التقليدي والحديث معًا هما المفتاح لتجربة آمنة وصحية. 

 

في الختام

تعلمنا من هذه القصة الحزينة أن الثقة في العلاج الطبيعي لا تعني تجاهل الخبراء الطبيين. إنها دعوة للاستفادة من المعرفة والخبرة المتاحة لنا. الحمل والولادة لحظات جميلة وهامة في حياة النساء، ويجب أن تتم بأمان وتحت إشراف طبي مؤهل.

 

ولادة الولادة شابة الدموع فيديوهات يوتيوب

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