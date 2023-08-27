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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة شخص صعقا بالكهرباء في المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

توفي شخص صعقا بالكهرباء أثناء العمل على ماكينة غزل البنات بإحدى قرى مركز العدوة التابع لمحافظة المنيا 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بمصرع طالب يبلغ من العمر 10 سنوات، مقيم بإحدي قري العدوه متأثرا بصعق تيار كهربائي أثناء العمل على ماكينة غزل البنات .

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي العدوه المركزي، وتبين وفاه الطالب نتيجة التعرض لصعق كهربائي وما أحدثه من توقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة.

وكشفت تحريات البحث الجنائي عدم وجود شبهة جنائية وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان. 

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالمنيا المنيا بالكهرباء تحرر محضر بالواقعة صعقا بالكهرباء نقل الجثمان

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