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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|وسط البلد يجسّد أحلام الشباب.. وكلاسيكيات السيمفوني في المحكى.. وتفاصيل حفل أمير عيد

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

مهرجان القلعة.. وسط البلد يجسّد أحلام الشباب وكلاسيكيات السيمفوني في المحكى

حققت السهرة الثانية من الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أحد أهداف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الرامية إلى نشر الفنون الجادة بين جموع الشعب المصري.

 

تعرف على طلب أمير عيد من جمهور حفله بالعلمين

قدّم فريق كايروكي عدد من اغانيهم الشهيرة في الحفل المقام بمدينة مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

 

حضور جماهيري كبير بحفل كايروكي في العلمين

شهد حفل فريق كايروكي في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرحان العلمين الجديد توافد الآلاف من الجمهور للاستمتاع مع الفرقة بعدد من اغانيهم الشهيرة.


هيفاء وهبي تشارك جمهورها صورًا من مارينا دلتا بكفر الشيخ

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها  عدة صور من قرية مارينا دلتا بكفر الشيخ  عبر حسابها بموقع انستجرام.


 

كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل غنائي بألمانيا أول أكتوبر

يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 1 أكتوبر القادم للجالية العربية بألمانيا.

 

أحلام الشباب الأخبار المحلية الدولي للموسيقى والغناء العلمين الجديدة الفنانة هيفاء وهبي

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