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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نقلة نوعية.. التموين تضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي بالأقصر اليوم

وضع حجر أساس مستودع
وضع حجر أساس مستودع استراتيجي

يتوجه اليوم الأحد، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الأقصر لوضع حجر الأساس لإنشاء مستودع استراتيجي بالمحافظة، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور  إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن إقامة المستودعات الإستراتيجية هو أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية.

 ووفقًا للدراسة التي أعدتها الوزارة في وقت سابق، تبين أننا بحاجة إلى إقامة 7 مستودعات إستراتيجية بحيث تخدم أكثر من محافظة، وتم إعداد العقود مع الشركات التي ستتولى تنفيذ المستودعات عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص والكيانات المتخصصة في ذلك حيث أن القطاع الخاص هو من سيتولى تصميم وبناء وتشغيل المستودعات.

كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة بأن المرحلة الأولى من مشروع المستودعات الإستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، تشمل انشاء  4 مستودعات بمحافظات «الفيوم والشرقية والسويس والأقصر»، على مساحة 10 أفدنة لكل محافظة.

وتم وضع حجر الاساس لأول مستودع استراتيجي في محافظة السويس في شهر يونيو 2023 وباستثمارات تقدر بنحو  1.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى، وتعتبر المخازن الاستراتيجية نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية،  وتساهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية.

التموين الأقصر مستودع استراتيجي التجارة الداخلية

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