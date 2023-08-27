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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبد الفتاح البرهان يزور بورتسودان اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أفادت مصادر عسكرية سودانية لـ"الشرق" بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان سيزور مدينة بورتسودان اليوم، الأحد.

وكانت طائرات الجيش السوداني قصفت مواقع لقوات الدعم السريع شرق وشمال الخرطوم، بحسب مراسل الشرق في الخرطوم.

كما سمع دوي انفجارات قرب تمركزات الدعم السريع بمنطقة جنوب الحزام جنوبي الخرطوم.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق، أن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.


وشاركت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر “فيسبوك” فيديو ظهر فيه البرهان وسط جنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.

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