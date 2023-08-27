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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الطاقة الذرية الإيرانية» تكشف حقيقة إبطاء طهران تخصيبها اليورانيوم

إيران
إيران

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، أن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني.

وجاء ذلك ردًا على سؤال بشأن تقارير تفيد بإبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60%.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال إسلامي: "تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي"، في إشارة إلى تشريع ذي صلة.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من درجة صنع الأسلحة، وقلصت بعض مخزوناتها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقاً حول أنشطة إيران النووية.

وتوصلت واشنطن وطهران، في أغسطس الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

وكان رئيس الوزراء القطري، قد أعرب يوم الجمعة، عن أمله في أن يؤدي اتفاق لتبادل السجناء توسطت فيه بلاده مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة إلى حوار أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.
 

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