عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 3 وإصابة 20 من المارينز.. تفاصيل تحطم مروحية عسكرية أمريكية في أستراليا

الطائرة من طراز أوسبري
الطائرة من طراز أوسبري MV-22B

لقى 3 عسكريين من مشاة البحرية الأمريكية مصرعهم، وأصيب 20 آخرين خلال تدريبات عسكرية في شمال أستراليا اليوم الأحد، جراء حادث تحطم طائرة هليكوبتر وصفه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأنه مأساوي.

ووفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت القوة البحرية بداروين في بيان اليوم الأحد إنه من بين 23 من مشاة البحرية الذين كانوا على متن الطائرة من طراز أوسبري MV-22B، لقى 3 حتفهم بينما تم نقل خمسة آخرين إلى مستشفى رويال داروين في حالة خطيرة.

ووقع الحادث في جزيرة ميلفيل بأستراليا في تمام الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وحسب وكالة “فرانس برس”، ذكر مفوض شرطة الإقليم الشمالي في أستراليا، مايكل ميرفي، أنه تم نقل 5 من مشاة البحرية إلى داروين عاصمة الإقليم، مؤكدًا أن الجهود جارية لنقل جميع المصابين إليها بعد تحطم طائرتهم من طراز أوسبري في جزيرة تيوي النائية بعد الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار ميرفي خلال مؤتمر صحفي في داروين: “نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم سالمين إلى داروين لتلقي العلاج”، مضيفًا أن قوات الدفاع الأسترالية ومشاة البحرية الأمريكية تشاركان في هذه الجهود.

وقالت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي، ناتاشا فايلز، إن أحد أفراد مشاة البحرية يخضع لعملية جراحية في مستشفى رويال داروين وإن أربعة آخرين في المستشفى.

وأضافت فايلز خلال مؤتمر صحفي: “يصل آخرون بينما نتحدث... بعض الأشخاص إصاباتهم حرجة. وقال ألبانيزي، إن الحادث الذي وقع خلال تدريبات السباق الضاري 2023 لا صلة له بأفراد من القوات الأسترالية”، لافتة إلى أن سبب الحادث قيد التحقيق.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية إن الحادث وقع أثناء تمرين Predator’s Run 2023.

من جانبه، علق رئيس الوزراء الاسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، على حادث تحطم الطائرة أثناء مشاركتها في التدريبات العسكرية ""بريداتور ران 2023 Predator’s Run" بالقرب من داروين،، قائلًا إنه حادث "مأساوي وصعب".

وقال ألبانيز، متحدثًا إلى الصحفيين في بيلبارا، إن قوات الدفاع الأسترالية تعمل مع شركائها الأمريكيين لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

وتابع: "تركيزنا كحكومة ووزارة دفاع ينصب على الاستجابة للحوادث والدعم في هذا الوقت العصيب".

وأكد: "نحن نركز على تقديم المساعدة العملية على الأرض. ومن الواضح أن هذا حادث مؤسف".

وأضاف"نريد التأكد من دقة أي معلومات مقدمة. نحن نتبع البروتوكول في مثل هذه الأوقات. هذا حادث صعب. نحن نرد بشكل كامل".

وهذا هو أحدث حادث تحطم  لطائرة من طراز أوسبري، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث التي شملت هذه الطائرات العسكرية على مر السنين.

من جانبه، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إن الوزارة كانت على علم بالتقارير الإعلامية بشأن الحادث لكن ليس هناك ما يمكنها إضافته حتى الآن.

ويتمركز نحو 150 من مشاة البحرية الأمريكية في داروين ويشاركون في تدريبات عسكرية إلى جانب أفراد من أستراليا والفلبين.

مشاة البحرية الأمريكية البحرية الأمريكية تدريبات عسكرية أوسبري استراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

ترشيحاتنا

اليابان تكشف نتيجة الاختبارات بعد تصريف المياه المشعة من فوكوشيما

وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن «نفحة» وتنكل بالأسرى الفلسطينيين

تطور خطير بشأن العلاقات بين السعودية وإيران

تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الحبس والغرامة.. عقوبة إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد

التقاضي بأثر رجعي.. شروط حصول الابن على معاش الأب المتوفى وقيمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

استبدال خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ