عمرو السوليه يغيب عن السوبر الأفريقي .. لهذا السبب

أعلن اللاعب عمر ربيع ياسين غياب عمرو السولية عن السوبر الأفريقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب تمزق في العضلة الخلفية .

وكتب عمر ربيع: "عمرو السوليه يغيب عن السوبر الأفريقي بسبب تمزق في العضلة الخلفية".

ونشرت هدير مندور زوجة عمر السولية لاعب النادي الأهلي صورة لابنتها وهي في غرفة العمليات ، عبر حسابها الشخصي إنستجرام .

وظهرت ابنته بين أحضان والدها وهي مرتدية ملابس العمليات وعلقت علي الصورة قائلة :"من أصعب الايام اللي مرت عليا في حياتي ، الحمد لله ربنا يحفظ أولادنا جمعيا ومنشوفش فيهم حاجة وحشة.

وتحدث عمرو السولية لاعب النادي الأهلي عن أبرز ذكرياته منذ انضمامه للفريق، وعن ذكريات نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس العالم للأندية.

وقال “السوليه” في تصريحات مصورة عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "كان حلمي منذ الصغر اللعب في النادي الأهلي وأسعى لتحقيق المزيد من البطولات وأسعد جمهور النادي الأهلي".